Çin insansız uzay aracını Ay'a fırlattı

Türkiye'den tarihi adım: Uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu

700'e yakın proje ile savunmada ortaya koyulan başarının yanı sıra uzay çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetleriyle yapılan Uydu Fırlatma testleri başarıyla tamamlandı ve bu testlerle Türkiye 4 defa uzaya ulaşmış oldu. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu Türkiye'ye uzayın kapılarını aralayan Sonda Roketi..