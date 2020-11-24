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Dünya Çin insansız uzay aracını Aya fırlattı
ASYA

Çin insansız uzay aracı Chang’e 5’i Ay'a fırlattı

Çin insansız uzay aracını Ay'a fırlattı

Çin, insansız hava aracı Chang’e 5’i Ay'a fırlattı. Uzay aracının Ay’dan yaklaşık 2 kilogramlık kaya ve toprak örnekleri toplaması hedefleniyor.

Haber Merkezi İHA
&quot;Chang’e 5&quot; isimli insansız uzay aracını Ay’a fırlattı.
"Chang’e 5" isimli insansız uzay aracını Ay’a fırlattı.

Çin, Ay’dan numune toplaması için "Chang’e 5" isimli insansız uzay aracını Ay’a fırlattı. Güney ada eyaleti Hainan’ın kıyısındaki Wecnhang Uzay Aracı Fırlatma alanından aya gönderilen gemi, eş güdümlü evrensel saat ile 20:40’da fırlatıldı.

  • Toplam 8,2 ton kalkış kütlesine sahip olan Chang’e 5 uzay aracını taşıyan Long March-5 Y5 roketi fırlatılarak Change’e-5 uzay aracını Dünya-Ay yörüngesine gönderdi.

KAYA VE TOPRAK ÖRNEKLERİ TOPLAYACAK

Uzay aracının Ay’dan yaklaşık 2 kilogramlık kaya ve toprak örnekleri toplaması hedefleniyor. Dünya’ya geri seyahat edecek olan uzay aracının Çin’deki İç Moğolistan’ın özerk bölgesi Siziwang Banner alanına inmesi planlanıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Change’e-5 aracı için ülkenin ay’dan örnekler toplamaya yönelik ilk girişimi olduğunu söyledi.

Çin’in uzay aracının hedeflenen görevi yerine getirmesi halinde 1959 yılında Ay’a uzay aracı gönderen ilk ülke Sovyetler Birliği ve ABD’nin ardından Ay’dan örnekler getiren üçüncü ülke olacak.

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700'e yakın proje ile savunmada ortaya koyulan başarının yanı sıra uzay çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetleriyle yapılan Uydu Fırlatma testleri başarıyla tamamlandı ve bu testlerle Türkiye 4 defa uzaya ulaşmış oldu. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu Türkiye'ye uzayın kapılarını aralayan Sonda Roketi..

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