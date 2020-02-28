Çin İran'a koronavirüs tespiti için 20 bin kit daha gönderdi Çin, yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek için İran'a gönderdiği 5 bin kite ilaveten, 20 bin tespit kiti daha gönderdi. Çin Büyükelçisi, hafta başında İran'a 250 bin koruyucu maske ve 5 bin tespit kiti bağışladıklarını duyurmuştu.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 10:18 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 10:22 AA