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Dünya

Çin karbon emisyonu sözünü tutmadı: Geliştirmeyi onayladı

Yayımlanan bir araştırmaya göre Çin, fosil yakıt kullanımını yalnızca üç yıl içinde kademeli olarak azaltma sözü vermesine rağmen, 2022 yılında kömürle çalışan elektrik santrallerinin 2015'ten bu yana en büyük genişlemesini onayladı. Global Energy Monitor'den Flora Champenois, ''2022'deki projelerin ilerleme hızı olağanüstüydü'' ifadelerini kullandı.

09:31 . 27/02/2023 Pazartesi
AFP
Termik santral

Termik santral

Finlandiya'daki Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) ve Global Energy Monitor'ün (GEM) raporuna göre, Çin'in 2022'de inşa etmeye başladığı kömürlü termik santral kapasitesi, dünyanın geri kalanındaki toplam kapasitenin altı katıydı.


GEM araştırma analisti Flora Champenois, "Çin, kömürlü termik santral geliştirmede süregelen küresel düşüşün bariz istisnası olmaya devam ediyor. 2022'deki projelerin ilerleme hızı olağanüstüydü" ifadelerini kullandı.


Çin, dünyanın en büyük, karbondioksit (CO2) gibi iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını yayan ülkelerden biridir.


Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in CO2 emisyonlarını 2026-2030 yılları arasında zirveye çıkaracağını ve 2060 yılına kadar net sıfıra indireceğini taahhüt etti. Bu hareketler, küresel sıcaklık artışını iki santigrat derecenin altında tutmak için oldukça gerekli görülüyor.


Rapor, Pekin bu taahhütlere bağlı kalsa bile, mevcut kömürlü termik santral genişlemesinin bunları yerine getirmeyi "daha karmaşık ve maliyetli" hale getireceği konusunda uyardı.


#Çin
#karbon emisyonu
#söz
#termik santral
#kömür
5 dakika önce
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Çin karbon emisyonu sözünü tutmadı: Geliştirmeyi onayladı
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