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Çin, katı yakıtlı Licien-1 roketiyle 8 uydu fırlattı

Çin, katı yakıtlı Licien-1 roketiyle 8 uydu fırlattı

16:4515/06/2026, Pazartesi
AA
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Bu görev Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 14'üncü taşıma görevi oldu.
Bu görev Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 14'üncü taşıma görevi oldu.

Çin, katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle 8 uyduyu uzaya gönderdi. Sekiz uydunun planlanan yörünge konumlarına yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 14'üncü taşıma görevi oldu.

Xinhua'nın haberine göre uydular, "Licien-1 Y14" roketiyle Gobi Çölü'ndeki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlatıldı.

Sekiz uydunun planlanan yörünge konumlarına yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 14'üncü taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space şirketince geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi'ne 1,5 ton, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 2 ton yük taşıyabiliyor.

Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizce'de "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.



#Çin
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