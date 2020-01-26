Dünya Çin salgına neden olan yeni koronavirüse karşı aşı geliştirmeye başladı
ASYA

Çin salgına neden olan yeni koronavirüse karşı aşı geliştirmeye başladı

Çin Afet Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirmeye başladı. Uzmanlar izole ettikleri virüsün genetik dizinini tanımlamak için çalışma yürütüyor.

Haber Merkezi AA
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CDC'nin viroloji uzmanı Şü Vınbo, merkez bünyesindeki uzmanların yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı aşı geliştirmeye başladığını belirterek bu kapsamda izole edilen virüsün genetik dizinini tanımlamak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

  • Şü, uzmanların, 2 Ocak'tan bu yana virüsten alınan dört örneğin patojenik yapısını tanımlamak için yüksek işlem hacimli sıralama metodu kullandığı bilgisini paylaşarak, yeni koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan zatürreye karşı da ilaç taraması yapıldığını ifade etti.

Ülkenin Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 56, salgından etkilenenlerin sayısı da 324'ünün durumu ağır olmak üzere bin 975'e yükselmişti.

Enfektelerle temas ederek müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise toplam 21 bin 556 olarak açıklanmış, 49 enfekte vaka ise iyileşerek taburcu edilmişti.

Pekin ve Tiencin'de şehirlerarası otobüs hatları çalışmaya ara veriyor

Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde dün Pekin'den diğer eyaletlere şehirlerarası ulaşımı sağlayan uzun yol otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklanmıştı.

Bugün de Pekin'in komşu şehri Tiencin'den yine diğer eyaletlere uzun yol seferleri yapan otobüs seyahatlerinin yarından itibaren durdurulacağı duyurulmuştu.

Guangdong eyaletinde de bir şehir mühürlendi

Hubey eyaletinde Vuhan'ın ardından çok sayıda "şehrin mühürlenerek" kentte toplu ulaşımın durdurulmasının ardından bugün itibarıyla Guandong eyaletine bağlı 5 milyon 600 bin civarında nüfusu olan Şantou şehri de mühürlenmişti.

Şantou kentte bugünden itibaren tüm toplu ulaşım araçlarının yanı sıra durak merkezli ya da internet üzerinden hizmet veren ticari taksilerin çalışması yasaklandı.

Kısa süre içinde virüsün Hubey eyaletindeki Vuhan kentinden diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulması kararı alınmıştı.

Vuhan’a girişler yasaklanmış çıkışlar da çok özel durumlara bağlanmıştı. Söz konusu kentler Çin basınında "mühürlenen şehirler" olarak ifade ediliyor. Söz konusu "mühürlü şehirler"de yaşayan toplam nüfus 35 milyonu geçiyor.

İlaveten Vuhan’da ihtiyaca binaen iki hafta içinde biri bin 300 diğeri bin yataklı iki hastane inşa edileceği duyurulmuş ve Ulusal Sağlık Komisyonu, Vuhan'a gönderilmek üzere bin 230 sağlık personelinden oluşan altı ekip oluşturmuştu. Sağlık personelinin bir kısmı Vuhan'a ulaşmıştı.

  • Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

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