Dünya Çin salgında en başa döndü Fransa ve İngiltereden gelen yolculara korona testi şartı
AVRUPA

Çin salgında en başa döndü: Fransa ve İngiltere'den gelen yolculara korona testi şartı

Fransa ve İngiltere hükümetleri, Çin'de son dönemde artan korona vakaları nedeniyle bu ülkeden gelen yolculardan korona testi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Çin salgında en başa döndü: Fransa ve İngiltereden gelen yolculara korona testi şartı
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Dünyayı etkileyen koronavirüsün çıkış noktası Çin'de vakalar yeniden artışa geçti. Hastanelerin dolduğu, karantina kapanmalarının yeniden başladığı ülkede başa dönülürken bu ülkeden yapılan yolculuklar için ABD, İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi ülkelerde önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda İngiltere ve Fransa, Çin'den gelen yolculara, negatif koronavirüs test sonucu ibraz etme zorunluluğu getirildi.

Fransa'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli

Fransız BFMTV'nin haberine göre, hükümet Çin'de korona vakalarının artması üzerine bu ülkeden gelenleri kapsayacak bazı önlemleri uygulamaya koyma kararı aldı. Çin'den gelen yolculara, uçağa binmeden en fazla 48 saat önce yapılmış ve negatif Kovid-19 testi sonucu gösterme zorunluluğu getirilirken, Fransa tarafından 1 Ocak'tan itibaren rastgele yapılacak testlerde pozitif çıkanlar zorunlu karantinaya alınacak. Bu ülkeden gelen yolculara ayrıca maske zorunluluğu da uygulanacak.

  • Kısıtlamaların uygulamasına ilişkin kararname ise gelecek günlerde yayımlanacak. Fransız hükümeti, bağışıklık sistemi zayıf olanlar başta olmak üzere Çin'e seyahat etmeyi planlayanlara seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

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İngiltere'den de aynı adı geldi

ABD, İtalya, İspanya, Fransa ve Japonya gibi ülkelerin ardından İngiltere'den de test zorunluluğu adımı geldi. İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Çin'den ülkeye gelecek yolcuların seyahatten 2 gün önce korona testi yaptırması ve negatif test sonucunu ibraz etmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın "ihtiyati ve geçici" olduğu vurgulanarak, "Durum inceleme altında ve İngiltere, sonraki adımlarda Çin'le birlikte çalışıyor. Bilgi paylaşımında iyileşme ve daha fazla şeffaflık olursa, geçici önlemler gözden geçirilecek." ifadesi kullanıldı.

Birçok ülke negatif test ibrazını zorunlu kılıyor

Avrupa Birliği (AB) ise Çin'den gelen yolcular için henüz kuralları katılaştırma konusunda karar vermedi. Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ABD, İspanya, Japonya, Malezya, Güney Kore, Hindistan, Tayvan ve İtalya gibi ülkeler, Çin'den seyahat edecek yolculara ilave tedbirler getirmiş, birçoğu negatif test ibrazını zorunlu kılmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

  • Yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacakları bildirilmişti.

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