Dünya Çin yer gözlem uydusu Gaofın-11 04ü fırlattı
ASYA

Çin yer gözlem uydusu 'Gaofın-11 04'ü fırlattı

Çin, yüksek çözünürlüklü görüntü alma kapasitesine sahip olan optik yer gözlem uydusu olan ''Gaofın-11 04''ü uzaya gönderdiği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Çin, yer gözlem uydusu Gaofın-11 04ü fırlattı
Gaofın-11 04

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4B roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 457'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Uydunun toprak kaynaklarının takibi, kent planlama, kara yolu ağı tasarımı, hasat tahmini ve afet izleme alanlarında kullanılması amaçlanıyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

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