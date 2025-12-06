Çin, yüksek frekanslı veri alışverişi sağlayan 2 uyduyu fırlattı

Xinhua'nın haberine göre, "Ciatong VDES A" ve "Ciatong VDES B" uyduları, "Kuaycou 1A" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uyduların planlanan yörünge konumlarına yerleştiği fırlatış, Kuaycou roketleriyle yapılan 32'nci başarılı taşıma görevi oldu.