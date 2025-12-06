Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çin, yüksek frekanslı veri alışverişi sağlayan 2 uyduyu fırlattı

Çin, yüksek frekanslı veri alışverişi sağlayan 2 uyduyu fırlattı

07:416/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Çin, yüksek frekanslı veri alışverişi sağlayan 2 uyduyu uzaya yolladı.

Xinhua'nın haberine göre, "Ciatong VDES A" ve "Ciatong VDES B" uyduları, "Kuaycou 1A" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uyduların planlanan yörünge konumlarına yerleştiği fırlatış, Kuaycou roketleriyle yapılan 32'nci başarılı taşıma görevi oldu.

"Çok Yüksek Frekanslı Veri Alışverişi Sistemi" (VDES) uyduları, denizcilikte gemilerle kıyı istasyonları arasında radyo dalgaları üzerinden yüksek frekansta telsiz iletişimi kurulabilmesini sağlıyor.



#Ciatong VDES A
#Ciatong VDES B
#Çin
#Kuaycou 1A
#uydu
#VDES
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?