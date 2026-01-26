Çin'de derin tasfiye

75 yaşındaki Zhang, Politbüro üyesi olmasının yanı sıra 1979’daki Çin-Vietnam Savaşı’nda fiilen savaşmış, nadir tecrübeye sahip komutanlardan biri olarak biliniyordu. Çocukluk arkadaşı olması nedeniyle Şi’ye en yakın ve dokunulmaz isimlerden sayılan Zhang’ın tasfiye edilmesi, Çin ordusu içindeki güç dengeleri açısından kritik bir kırılma olarak değerlendiriliyor. Zhang’la birlikte Merkez Askeri Komisyonu (CMC) üyesi üst düzey komutan Liu Zhenli de soruşturmaya dahil edildi. CMC, ordunun strateji ve operasyonlarını belirleyen, aynı zamanda Komünist Parti’ye mutlak bağlılığını denetleyen en üst yapı konumunda bulunuyor. Savunma Bakanlığı’nın kısa açıklamasında yer alan “ciddi disiplin ihlalleri” ifadesi, Çin siyasi terminolojisinde genellikle yolsuzluk ve sadakatsizlik suçlamalarına işaret ediyor. Bu hamle, Şi Cinping’in yıllardır sürdürdüğü ve orduyu parti liderliğine mutlak biçimde bağlamayı hedefleyen geniş çaplı tasfiyelerin zirve noktası olarak görülüyor. Bu gelişmeyle, Şi’nin silahlı kuvvetler üzerinde mutlak kontrol sağladığı değerlendiriliyor.