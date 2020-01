Çin’de koronavirüs kaosu: Salgında can kaybı 132’ye yükseldi Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 132’ye, salgından etkilenen kişi sayısı 5 bin 974’e yükseldi. Ülkede virüsten etkilenen kişi sayısı 5 bin 974'e, müşahede altına alınanların sayısı ise 59 bin 990'a çıktı. Koronavirüsün merkez üssü Hubey'de can kaybı 125 olurken, enfekte sayısı ise 3 bin 554'e ulaştı.

Haber Merkezi 29 Ocak 2020, 07:27 Son Güncelleme: 29 Ocak 2020, 07:32 AA