Çin’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

Koruyucu kıyafetli gönüllüler, Çin'in Hunan eyaleti, Changsha'da yeni koronavirüsün patlak vermesiyle bir tren istasyonunu dezenfekte ediyor.

Çin'de, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491’e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin 490’ı Çin ana karası, 1’i Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 491’e çıktı.

Bununla birlikte koronavirüs teşhisi koyulan hasta sayısı 3 bin 219’nin durumu ciddi olmak üzere 24 bin 324’e yükseldi. Virüs taşıma durumu şüpheli olanlar 23 bin 260’a, müşahede altına alınanların sayısı ise 185 bin 555’e ulaştı.

Wuhan'da geçici hastane çalışmaları.

Çin ana karası dışında Hong Kong’daki vaka sayısı 18’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10’a yükseldi.

OYNAT 00:58 Günde 500 bin kişiyi ağırlayan Marmaray tepeden tırnağa temizleniyor Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsü ardından gözler toplu ulaşım araçlarının temizliğine çevrildi. İstanbul'da günlük ortalama 500 bin insanın yolculuk ettiği Marmaray'ın temizlik çalışmaları görüntülendi. BiP'te paylaş

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Son 24 saatte 65 can kaybı

Ayrıca NHC, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 887 koronavirüs vakasının tespit edildiğini aktararak, bu vakaların 431’inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Koronavirüsün salgını altında günlük yaşam.

Diğer yandan koronavirüsten kaynaklı ölümlerin 479’u salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, eyalette tespit edilen vaka sayısı ise 16 bin 678’e yükseldi. Hubey’de en çok ölüm ve koronavirüs vakasında başı çeken Vuhan kentinde ölü sayısı 362, vaka sayısı 8 bin 351 oldu.



FOTOĞRAF 12 Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının başlayacağını açıklamasının ardından uygulama, ilk olarak dün saat 15.20’de Güney Kore’nin başkenti Seul’den İstanbul Havalimanı’na gelen yolcularına yapıldı. Yeni karar doğrultusunda termal kamera ile kontrol uygulaması planlama doğrultusunda bugün Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur ve Malezya’dan gelen uçaklarla devam etti. Bu sabaha karşı 04.00-07.00 saatleri arasında bahsi geçen Uzak Doğu ülkelerinden gelen tarifeli uçakların yolcuları, özel olarak belirlenen körüklere yanaşan uçaklardan indikleri sırada vücut ısılarını ölçen termal kameralarla taranarak terminale giriş yaptı. Toplam 9 tarifeli uçağın yolcularında yapılan kontrollerde ise herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Uzak Doğu’dan gelen yolculara termal kamera uygulaması Uzak Doğu’dan gelen yolculara termal kamera uygulaması Uzak Doğu’dan gelen yolculara termal kamera uygulaması Uzak Doğu’dan gelen yolculara termal kamera uygulaması Uzak Doğu’dan gelen yolculara termal kamera uygulaması Uzak Doğu’dan gelen yolculara termal kamera uygulaması Uzak Doğu’dan gelen yolculara termal kamera uygulaması Uzak Doğu’dan gelen yolculara termal kamera uygulaması Koronavirüs alarmı: 7 ülkeden gelen yolculara termal kamera uygulaması Koronavirüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Uzak Doğu ülkeleri Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda termal kameralarla tarandı. BiP'te paylaş

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Vuhan’da binalar hastaneye dönüştürülüyor

Vuhan’da hastanelerde yatak yetmezliğinden dolayı biri stadyum, biri sergi merkezi olmak üzere 3 bina geçici hastaneye dönüştürülerek, koronavirüs bulaşan hastaların testi ve muayenesi için kullanılacak.

Toplam 3 bin 400 yatak kapasitesine ulaşan geçici hastaneler yatak, masa, sandalye elektrikli battaniye ve çeşitli malzemelerle donatıldı.

'Koronavirüs' için negatif basınçlı sedyeler.



Kentteki hastanelerde kapasite yetmezliği nedeniyle 10 günde bin yatak kapasiteli bir hastane inşa edilmişti.

Yeni tip koronavirüs

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

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Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.



Bölge halkı, günlük yaşamlarına devam etmeye çalışıyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.