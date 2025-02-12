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Çin'de yanan otobüste can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'de yanan otobüste can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

18:5512/02/2025, الأربعاء
AA
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Sık sık otobüs yangınlarının yaşandığı Çin'de yine bir yolcu otobüsü alev adlı (Foto: Arşiv)
Sık sık otobüs yangınlarının yaşandığı Çin'de yine bir yolcu otobüsü alev adlı (Foto: Arşiv)

Çin'de bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yanan otobüste seyahat eden altı kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde, ilçe kara yolunda
yolcu otobüsü
nün seyir halindeyken alev alması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Caoçing ilinde Huaiji ilçesini Çiaşui kasabası arasındaki 813 no'lu kara yolundan seyreden yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Altı ölü, çok sayıda yaralı var

Olayda otobüste seyahat eden 6 yolcu yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

Çin'de kırsal bölgelerde yolcu otobüslerinde çıkan yangınlara zaman zaman rastlanıyor. En son 2019'da Hunan eyaletinde yolcu otobüsünde çıkan yangında 26 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı. Yangına bir yolcunun otobüste taşıdığı yanıcı malzemelerin sebep olduğu bildirilmişti.





#Çin
#yangın
#yolcu otobüsü

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