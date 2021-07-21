Çin'deki sel nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti

Hayat

İrlandalı turist 'gelmem' dediği Türkiye'de olduğu ameliyatla sağlığına kavuştu

36 yaşındaki skolyoz hastası İrlandalı öğretmen Kevin McIvor, Türkiye’de ameliyat oldu. Başarılı operasyonla sağlığına kavuşan McIvor, "Birkaç ay öncesinde, Türkiye’ye büyük bir beyin ameliyatı için gideceğimi söyleseler, bunu dikkate bile almazdım. Şu an çok ama çok mutluyum" dedi.