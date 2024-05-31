|
Dünya

Çin'den Filistin'e büyük destek: BM'ye tam üyeliğin savunulduğu belirtildi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını kararlılıkla desteklediğini söyledi. Xi Jinping, Gazze için daha önce açıkladıkları 3 milyon dolara ek, 69 milyon dolar daha yardım taahhüdünde bulundu.

Dış Haberler
04:00 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 05:15 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Pekin’deki Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu’na Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan katıldı.
Pekin’deki Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu’na Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan katıldı.

Arap ülkeleri ile Çin arasında 2004 yılında kurulan Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu tarafından düzenlenen 10. Bakanlar Forumu, dün Çin'in başkenti Pekin'de başladı. 22 ülkenin katıldığı forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Filistin meselesinin yanı sıra Arap ülkeleri ile olan iş birliği ve ülkesinin Kuşak-Yol Projesi hakkında açıklamalar yaparak projeye yatırım talebinde bulundu.


İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

Konuşmasında, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri soykırımlarını sürdürdüğü Gazze'deki insani krize değinen Şi, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu ve Filistin'in BM'ye tam üyeliğini savunduğunu, çözüm için geniş kapsamlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansının toplanmasını desteklediğini vurguladı. Konuşmasında İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki duruma işaret eden Şi, "Filistin'deki savaş ilanihaye devam edemez. Adalet sonsuza dek yok edilemez. İki devletli çözüm taahhüdü bilerek kenara atılamaz" şeklinde konuştu.


TOPLAM 72 MİLYON DOLARLIK DESTEK SÖZÜ

Çin'in Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine destek vermeye devam edeceğini ve çatışmaların ardından Gazze'nin yeniden imarı çalışmalarına katılacağını belirten Şi, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyelik talebinin de yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Şi ayrıca, Gazze'ye insani yardımlar için 69 milyon dolar sağlayacağını ifade ederken BM Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 3 milyon dolarlık hibeyle beraber Gazze'ye toplamda 72 milyon dolarlık bir yardım sözü verdi.


ARAP ÜLKELERİNE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Çin 2026 yılında gerçekleşecek ikinci Çin-Arap zirvesine de ev sahipliği yapacak. Konuşmasında Arap ülkeleriyle ilişkilere de değinen Şi, "Dünyaya bir barış ve istikrar mesajı olarak Arap ülkeleriyle olan ilişkilerimizi her zaman güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Şi, Arap ülkeleriyle özellikle enerji ve lojistik gibi alanlarda iş birliği ufkunu genişletmeyi istediğini vurgulayarak Çin'in Kuşak-Yol Projesi için bu ülkelerden yatırım istedi.


SİSİ'DEN TEHCİRİ DURDURUN ÇAĞRISI

Öte yandan, Pekin'deki Forum'da konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise uluslararası topluma, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri tehcir etmesine izin vermeme çağrısı yaptı. Konuşmasında, Gazze'de insani kriz yaşandığına vurgu yapan Sisi, "Uluslararası toplumdan Gazze'ye insani yardım girişini hızlandırmak, İsrail'in uyguladığı kuşatmayı sonlandırmak ve Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmesini engellemek için destek talep ediyoruz" dedi.


#Çin
#Gazze
#Filistin
21 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okullar ne zaman kapanacak 2024? Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili takvimi açıklandı mı?