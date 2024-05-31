Çin'den Filistin'e büyük destek: BM'ye tam üyeliğin savunulduğu belirtildi

Arap ülkeleri ile Çin arasında 2004 yılında kurulan Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu tarafından düzenlenen 10. Bakanlar Forumu, dün Çin'in başkenti Pekin'de başladı. 22 ülkenin katıldığı forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Filistin meselesinin yanı sıra Arap ülkeleri ile olan iş birliği ve ülkesinin Kuşak-Yol Projesi hakkında açıklamalar yaparak projeye yatırım talebinde bulundu.





İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

Konuşmasında, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri soykırımlarını sürdürdüğü Gazze'deki insani krize değinen Şi, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu ve Filistin'in BM'ye tam üyeliğini savunduğunu, çözüm için geniş kapsamlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansının toplanmasını desteklediğini vurguladı. Konuşmasında İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki duruma işaret eden Şi, "Filistin'deki savaş ilanihaye devam edemez. Adalet sonsuza dek yok edilemez. İki devletli çözüm taahhüdü bilerek kenara atılamaz" şeklinde konuştu.





TOPLAM 72 MİLYON DOLARLIK DESTEK SÖZÜ

Çin'in Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine destek vermeye devam edeceğini ve çatışmaların ardından Gazze'nin yeniden imarı çalışmalarına katılacağını belirten Şi, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyelik talebinin de yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Şi ayrıca, Gazze'ye insani yardımlar için 69 milyon dolar sağlayacağını ifade ederken BM Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 3 milyon dolarlık hibeyle beraber Gazze'ye toplamda 72 milyon dolarlık bir yardım sözü verdi.





ARAP ÜLKELERİNE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Çin 2026 yılında gerçekleşecek ikinci Çin-Arap zirvesine de ev sahipliği yapacak. Konuşmasında Arap ülkeleriyle ilişkilere de değinen Şi, "Dünyaya bir barış ve istikrar mesajı olarak Arap ülkeleriyle olan ilişkilerimizi her zaman güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Şi, Arap ülkeleriyle özellikle enerji ve lojistik gibi alanlarda iş birliği ufkunu genişletmeyi istediğini vurgulayarak Çin'in Kuşak-Yol Projesi için bu ülkelerden yatırım istedi.





SİSİ'DEN TEHCİRİ DURDURUN ÇAĞRISI

Öte yandan, Pekin'deki Forum'da konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise uluslararası topluma, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri tehcir etmesine izin vermeme çağrısı yaptı. Konuşmasında, Gazze'de insani kriz yaşandığına vurgu yapan Sisi, "Uluslararası toplumdan Gazze'ye insani yardım girişini hızlandırmak, İsrail'in uyguladığı kuşatmayı sonlandırmak ve Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmesini engellemek için destek talep ediyoruz" dedi.



