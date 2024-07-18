Çin'den kanser görüntülerini okuyabilen çok yönlü bir yapay zeka modeli geliştirildi

Çinli bir bilimsel araştırma ekibi, kanserin patolojik görüntülerini detaylı okuyabilen çok yönlü bir yapay zeka modeli geliştirdi.





Araştırmada, çok yönlü yapay zeka modelinin 20'den fazla organı analiz edebildiği belirtildi. Bunların içerisinde pan-kanser sınıflandırması, lezyon tanımı, çoklu kanser ve biyobelirteç değerlendirmesi gibi maddelerin de bulunduğu aktarıldı.



