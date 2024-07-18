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Dünya

Çin'den kanser görüntülerini okuyabilen çok yönlü bir yapay zeka modeli geliştirildi

Çin'de bulunan Hava Kuvvetleri Tıp Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi ve yapay zekaya bağlı teknolojileri üreten SenseTime'dan araştırmacılar, ülkedeki yerel verilerden yaklaşık 300 bin dijital patoloji görüntüsü kullandı.

09:21 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Çinli bir bilimsel araştırma ekibi, kanserin patolojik görüntülerini detaylı okuyabilen çok yönlü bir yapay zeka modeli geliştirdi.


Araştırmada, çok yönlü yapay zeka modelinin 20'den fazla organı analiz edebildiği belirtildi. Bunların içerisinde pan-kanser sınıflandırması, lezyon tanımı, çoklu kanser ve biyobelirteç değerlendirmesi gibi maddelerin de bulunduğu aktarıldı.


"PathOrchestra" adı verilen çok yönlü yapay zeka uygulamasının 50'ye yakın kanser vakasında yüzde 95'i aşan bir doğruluk oranına ulaştığı kaydedildi. Uygulamanın Çin'in yapay zeka alanındaki hızlı büyümesinin bir göstergesi olduğu da belirtildi.

#Çin
#Kanser
#Yapay Zeka
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