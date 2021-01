Çin’in ilk yerli nükleer reaktörü Hualong One faaliyete geçti Çin’in ilk yerli nükleer reaktörü "Hualong One" faaliyete başladı. Ülkede 13 reaktörün inşası da halen sürüyor. Hualong One’ın her ünitesi 1,161 milyon kilovat kapasiteye sahip ve orta derecede gelişmiş ülkelerde 1 milyon kişinin yıllık ev içi elektrik talebini karşılayabilecek nitelikte.

Haber Merkezi 30 Ocak 2021, 15:29 Son Güncelleme: 30 Ocak 2021, 15:47 AA