CNN Yunanistan Başbakanı Miçotakis konuşurken ekrana Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği görüntüleri yansıttı

Yunanistan, sığınmacılara yönelik insanlık dışı muamele sergilemeye devam ederken Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, katıldığı canlı yayında bir kez daha Türkiye'ye suçlamalarada bulundu.
TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI HUKUKA UYMADIĞINI İDDİA ETTİ
CNN International'da Ege ve Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuşan Miçotakis, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşündüklerinin karşısındayım." diyerek Türkiye'nin uluslararası hukuka uymadığını öne sürdü.
YUNANİSTAN İTTİ TÜRKİYE KURTARDI
Miçotakis'in konuşması sırasında ekrana, Yunan Sahil Güvenliğinin göçmenleri geri ittiği, Türk Sahil Güvenliği'nin ise ölüme itilen göçmenleri kurtardığı anlar yansıdı.