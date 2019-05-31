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Dünya Çocuklar ırksal zorbalıktan kaçınmak için cildini makyajla beyazlatıyor
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AVRUPA

İngiltere'de çocuklar ırksal zorbalıktan kaçınmak için cildini makyajla aydınlatıyor

Çocuklar ırksal zorbalıktan kaçınmak için cildini makyajla beyazlatıyor

Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneğinin yayımladığı bir rapora göre, İngiltere'de bazı çocukların, ırksal zorbalıktan kaçınmak için cildini makyajla aydınlattığını ortaya çıktı.

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Irkçı zorbalık eğitim kurumlarında daha çok kendini gösteriyor.
Irkçı zorbalık eğitim kurumlarında daha çok kendini gösteriyor.

Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneğinin (NSPCC) yaptığı bir araştırma, İngiltere'de 18 yaşın altındaki çocuklara karşı ırkçı nefret suçlarının sayısının 2015 ile 2018 arasında 5'te 1'den daha fazla arttığını gösterdi.

TRT Haber'in Sky News ve BBC International'a dayandırdığı habere göre, NSPCC'nin yayımladığı raporada, çocuklar ırksal zorbalıktan kaçınmak için cildini makyajla aydınlatıyor.

Zorbalığa uğrayan bazı çocuklar, ırkçı tacizlerden sonra makyaj kullanarak cilt rengini değiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

"İnsanlar neden kirli tenli birisiyle arkadaş olduklarını sormaya başladı"

  • 10 yaşındaki bir kız çocuğu, "Arkadaşlarım artık benimle takılmayacak çünkü insanlar neden kirli tenli birisiyle arkadaş olduklarını sormaya başladı. İngiltere'de doğdum ama zorbalar bana kendi ülkeme geri dönmemi söyledi. Makyaj yapmadan önce yüzümü daha beyaz hale getirmeye çalıştım, böylece uyum sağlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.
Raporda, polis tarafından 2015-2016 yılları arasında 8 bin 683, 2016-2017 yılları arasında 9 bin 752, 2017-2018 yılları arasında ise 10 bin 571 suç kaydedildiği belirtildi.

Polis, nefret suçlarıyla ilgili rakamların, 2016'daki Avrupa Birliği (AB) referandumu ve 2017'de Londra Köprüsü ile Manchester’daki Ariana Grande konserinde düzenlenen terör saldırılarıyla keskin bir artış gösterdiğini açıkladı.

Bu yıl Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından da İngiltere'deki ırkçı nefret suçlarının artış gösterdiği belirtildi.

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