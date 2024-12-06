Çocuklar susuzluktan ağlayamayacak halde

Gazze’yi işgal eden ve kan donduran katliamlar gerçekleştiren terör devleti İsrail, Uluslararası Af Örgütü raporunda soykırımcı olarak tanımlandı. Uluslararası Af Örgütünün hazırladığı rapora göre İsrail'in Gazze'deki eylemleri ile yetkililerin açıklamaları, soykırım niyeti ve suçunu ortaya koyuyor. Örgütün "İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımı" başlıklı raporunda, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası başlattığı Gazze saldırılarını hiçbir hesap vermeden sürdürdüğü ifade edildi. Raporda İsrail’in gıdayı silah olarak kullandığı, Filistinlilerin açlıktan hayvan yemi yediği, 13 bin 300 çocuğun öldürüldüğü ve çocukların susuzluktan ağlayamayacak hale geldiği ifade edildi.





212 TANIKLA GÖRÜŞÜLDÜ

Uluslararası Af Örgütü, 212 tanıkla konuşup 102 İsrail yöneticisinin açıklamasını, uydu ve dijital görüntülerini, dava dosyalarını inceleyerek hazırladığı 300 sayfalık “İnsan Değilmiş Gibi Hissediyorsun: İsrail’in Gazze’de Filistinlilere Yönelik Soykırımı” raporunu, Hollanda Lahey’de yapılan bir lansmanla tüm dünyaya duyurdu. Rapor hazırlanırken 212 kişiyle görüşme yapıldı. İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı eylemlerini kanıtlarla gözler önüne seren raporun, uluslararası arenada açılacak davalar ve yargılamalar için kanıtlar sunan bir kaynak olacağı belirtildi.





CEZAEVLERİ İŞKENCE YERİ HALİNE GELDİ

Filistinlilerin ayrıca İsrail cezaevlerinde kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığı da hatırlatılan raporda, İsrail eylemlerinin tek makul sebebinin "soykırım niyeti" olduğuna işaret edildi. İsrailli yetkililerin Gazzelilere yönelik soykırım niyetini ortaya koyan açıklamalarına da değinilen raporda, İsrail'in sistematik ayrımcılık uyguladığı kaydedildi. Af Örgütü, İsrail'in Gazze'deki sivillerin Hamas tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığı, Hamas'ın siviller arasına gizlendiği iddialarını da inceledi. Bu iddiaların güvenilir olmadığı sonucuna ulaşan Af Örgütü, böyle olsa dahi İsrail'in sivilleri koruma yükümlülüğünün ortadan kalkmayacağına işaret etti.





AİLELER YOK OLDU

Uluslararası Af Örgütü, ölüm ve yaralanmalara sebep olan saldırıları da inceledi. Ele alınan 15 hava saldırısında 334 kişinin öldüğü belirtilen raporda, Af Örgütü’nün bu saldırıların hiçbirinde askeri hedeflere ilişkin kanıt bulamadığına vurgu yapıldı. Rapordaki verilere göre Gazze’deki sağlık tesislerinin yaklaşık yüzde 84’ü ve su altyapısının yüzde 57’si hasar gördü veya yıkıldı. BM Uydu Merkezi’nin (UNOSAT) uydu görüntülerine dayalı değerlendirmesine göre, Temmuz 2024 itibarıyla Gazze’deki toplam yapıların yaklaşık yüzde 63’ü hasar gördü veya yıkıldı. Uluslararası Af Örgütü, o tarihe kadar Gazze'de ortalama her 17 metrede bir hasarlı ya da yıkılmış bina olduğunu tahmin ediyor. Yaklaşık 625 bin öğrenci bir eğitim-öğretim yılını kaçırdı ve okulların tahmini yüzde 85’i zarar gördü.





HAYVAN YEMİ YEDİLER

Çalışmaya göre İsrail, Gazze’de yetersiz beslenme, açlık ve hastalıkların damga vurduğu yaşam koşulları oluşturdu ve Filistinlileri ağır, hesaplanmış bir ölümle karşı karşıya getirdi. Bir ankete göre, hanelerin yüzde 80’inde insanlar günlerce ve gecelerce yemek yemediklerini bildirdi. Şubat 2024’e gelindiğinde pek çok kişi, yabani bitki ve hayvan yemi yemeye başvuruyordu.





FİLİSTİNLİLER 10 KERE SÜRÜLDÜ

İsrail'in Gazze nüfusunun yüzde 90'ını yerinden ettiği, bazı kişilerin 10 kere yer değiştirmek zorunda kaldığı tespiti yapılan raporda, şartların insan yaşamına uygun olmamasına rağmen İsrail'in sivilleri koruma çağrılarını göz ardı ettiği ifade edildi. Uzmanlar, bu tahribatın 21’inci yüzyıldaki diğer herhangi bir çatışmada görülmemiş boyutlarda ve hızda meydana geldiğini, şehirleri topyekûn yıkıma uğrattığını ve kritik altyapıyı, tarım arazilerini, kültürel ve dini mekânları ortadan kaldırdığını belirtti. Gazze’nin geniş bölgeleri yaşanmaz hâle getirildi.



