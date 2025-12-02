Çocuklar tek başına kaçıyor

Sudan’ın Kuzey Darfur bölgesinde çatışmaların yoğunlaştığı El-Fâşir şehrinin geçtiğimiz ay isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ele geçirilmesinin ardından yüzlerce çocuk ailelerinden ayrı düşerek Tavila kentine sığındı. Norveç Mülteci Konseyi (NMK), en az 400 çocuğun kente tek başına ulaştığını, gerçek sayının ise çok daha yüksek olabileceğini açıkladı. NMK'nın sahadaki ekipleri, çocukların aç ve susuz günler süren yürüyüşlerin ardından bitkin ve travma belirtileri gösterir halde geldiklerini aktarıyor. Birçoğu, kaçış sırasında ailelerini kaybettiklerini ya da ebeveynlerinin akıbetinin bilinmediğini söylüyor. Bazı çocukların ise yolda silahlı gruplarla karşılaştıkları belirtiliyor.

Tawila'ya yerleşiyorlar

İsyancı HDK militanları, 18 ay süren kuşatma sonrası 26 Ekim’de El-Fâşir’in kontrolünü ele geçirmişti. Kuşatma boyunca bölge halkı gıda, ilaç ve temel ihtiyaçlardan büyük ölçüde yoksun bırakılmıştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, kasım ayındaki açıklamasında kentte yaşananları “en ağır suçlar” olarak nitelendirmişti. İsyancı HDK milistanları ise sivilleri hedef aldığı suçlamalarını reddediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, isyancı HDK’nın kenti ele geçirmesinin ardından bir ay içinde 100 binden fazla kişi el-Faşer’i terk etti. Göç edenlerin önemli bir kısmı Tavila’ya yönelirken, halihazırda kalabalık olan kampların kapasitesi hızla doldu. NRC, 26 Ekim’den bu yana Tavila’ya en az 15 bin yeni kişinin yerleştiğini, her gün ortalama 200 çocuğun kayda geçtiğini duyurdu.

Organ kaçakçılığı riski artıyor

Tavila’daki eğitim programlarında görev yapan öğretmenler, çocukların yaşadığı travmanın boyutuna dikkat çekiyor. Öğretmen Nidaa, bazı çocukların günlerce konuşamadığını, çoğunun ise her gece kabuslarla uyandığını ifade etti. Bölgede artan güvensizlik ortamı, kadınlar, kız çocukları ve yalnız gelen küçükler için insan kaçakçılığı ve cinsel şiddet riskini de artırıyor. BM uzmanları, isyancı HDK militanlarının kontrolündeki bölgelerde kaçırılma vakalarının arttığına dair uyarıda bulunurken, yalnız çocukların silahlı gruplar tarafından zorla çatışmaya sürüklenme tehlikesine dikkat çekti.

Uluslararası müdahale şart

Tawila'da altyapının neredeyse tamamen yetersiz olması, krizi daha da derinleştiriyor. İç nüfus hareketlerinin yoğunlaştığı kentte, temiz suya erişimin düşüklüğü ve barınma kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle insani durum giderek kötüleşiyor. Uzmanlar, bölgedeki hak ihlallerinin durdurulması ve sivillerin korunması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulunuyor.












