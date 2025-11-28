Sudan'da can kaybı 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC), Güney Sudan'da yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.





Yapılan yazılı açıklamada, Güney Sudan'da bu yıl şimdiye kadar Kızılhaç tarafından desteklenen hastanelerde yaklaşık 1000 silahlı yaralanmanın tedavi edildiği aktarıldı.





"SON 8 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE"





Açıklamada, "Kızılhaç destekli hastanelerde çatışma kaynaklı can kayıpları son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı." ifadeleri kullanıldı.





Bu durumun, ülkedeki çatışmaların keskin şekilde yeniden alevlendiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, yaşananların ciddi endişelere yol açtığı vurgulandı.





"Hasta sayısında artışa neden oldu"





Açıklamada, "Yıl başından bu yana artan şiddet, patlama ve diğer silahlardan yaralanan hasta sayısında artışa neden oldu. Özellikle ücra bölgelerdeki sağlık tesisleri aşırı baskı altında ve birçok hasta, hayatta kalma şanslarını önemli ölçüde azaltan uzun gecikmelerden sonra hastaneye ulaşıyor." bilgisi paylaşıldı.





Güney Sudan'da bu yılın sağlık ekipleri için özellikle zorlu geçtiği vurgulanarak, doktorların her gün ciddi bacak veya göğüs yaralanmaları olan hastaları tedavi ettiğine işaret edildi.





Açıklamada, "Güney Sudan ve Sudan'daki çatışmaların, toplumlar arası şiddetin ve yıl boyunca yaşanan şiddetli sel baskınlarının birleşen etkileri, insanları perişan etti ve dünyanın en uzun süren insani krizlerinden birini daha da kötüleştirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.





"Yüzde 70'i yardıma muhtaç durumda"





Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) verilerine göre, son yılların en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan Güney Sudan'da, 13,4 milyon nüfusun yüzde 70'i yardıma muhtaç durumda.



















