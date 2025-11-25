Yeni Şafak
Sudan'da 3 ay süreyle ateşkes ilan edildi

10:1825/11/2025, Salı
DHA
Sudan'daki olaylar
Sudan'daki olaylar

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin lideri Muhammed Hamdan Dagalu, ‘üç ay süreli insani ateşkes’ ilan ettiğini açıkladı.

Sudan’da BAE destekli Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu, HDK'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videosunda, “Bugün sizlere ülkemizin tarihindeki en kritik anlardan birinde sesleniyorum. Bu an, büyük bir sorumluluk ve cesaret gerektiriyor” dedi.


Dagalu, savaşın halkı yıprattığını, insanların acılarının arttığını ve kan dökülmesinin durdurulmasının ertelenemez bir görev haline geldiğini belirterek,
"Ulusal sorumluluğumuzdan hareketle ve başta ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi olmak üzere dörtlü mekanizmanın (ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri), Afrika Birliği'nin ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi’nin yürüttüğü uluslararası çabalara yanıt olarak üç ay süreyle ateşkes ilan ediyoruz"
ifadelerini kullandı.




#Sudan
#Hızlı Destek Kuvvetleri
#Muhammed Hamdan Dagalu
