BM Sudan'ın Faşir şehrindeki durumu 'halen vahim' olarak niteledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında Sudan'ın Faşir şehrine ilişkin konuştu. Dujarric, şehrin durumunu "halen vahim" olarak ifade etti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.
Öte yandan, çatışmaların Kurdufan bölgelerinde büyük çaplı yerinden edilmelere yol açmaya devam ettiğini vurgulayan Dujarric, 25 Ekim ile 18 Kasım arasında eyaletin farklı bölgelerinden yaklaşık 40 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.
Dujarric, BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra'nın gelecek hafta Port Sudan ve Addis Ababa'ya gitmeye hazırlandığını belirterek, bölgedeki taraflar arasında barışı ilerletmek için gerçek bir diyaloğu teşvik etmeye devam ettiklerini kaydetti.
Sudan'da insani ihtiyaçların derinleşmesi nedeniyle bağışçılara katkılarını artırma çağrısı da yapan Dujarric, bu yılki 4,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısının sadece üçte birinden biraz fazlasının finanse edildiğine dikkati çekti.
Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri
Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük şehri Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.
On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı şehirde, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.