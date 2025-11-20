Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
AB'den Sudan'da orduyla çatışan HDK Komutanı Dagalo'ya yaptırım kararı

AB'den Sudan'da orduyla çatışan HDK Komutanı Dagalo'ya yaptırım kararı

19:3720/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo
HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi. Kallas, düzelenen toplantıda HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'ya yaptırım kararı aldıklarını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'ya yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Faşir'in HDK tarafından ele geçirilmesinin yıkıcı bir etki yarattığını kaydeden Kallas, Sudan'daki savaşın binlerce ölüm ve çok sayıda kişinin açı çekmesine neden olduğuna dikkati çekti. Kallas,
"Bugün HDK ordusunun iki numarası Muhammed Hamdan Dagalo'ya karşı yaptırım kararı aldık."
dedi.

Bu adımın uluslararası toplumun sorumlu olanların peşinden gideceği mesajını açık ve güçlü bir şekilde verdiğini değerlendiren Kallas, tüm AB üyelerinin taraflara ateşkes için müzakerelere başlama çağrısında bulunduğunu aktardı.

AB'nin HDK'ye silah sağlayan tarafları karşısına alıp alamayacağına ilişkin bir soruya ise Kallas,
"Bu vahşetlere karışan taraflar, kendilerine silah sağlayan destekçileri olmasaydı bunu yapamazdı. Daha fazla ne yapabileceğimize bakacağız."
cevabını verdi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.



#AB
#Sudan
#Yaptırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşı kimler alabilecek, ne zaman başlayacak? İşte Vatandaşlık maaşı süreci