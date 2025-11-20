AB'den Sudan'da orduyla çatışan HDK Komutanı Dagalo'ya yaptırım kararı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi. Kallas, düzelenen toplantıda HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'ya yaptırım kararı aldıklarını ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'ya yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.
Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Bu adımın uluslararası toplumun sorumlu olanların peşinden gideceği mesajını açık ve güçlü bir şekilde verdiğini değerlendiren Kallas, tüm AB üyelerinin taraflara ateşkes için müzakerelere başlama çağrısında bulunduğunu aktardı.
Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri
Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.
On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.