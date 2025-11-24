Yeni Şafak
Sudan’da insani kriz büyüyor

04:0024/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, Kurdufan eyaletinin batısındaki Babanusa ve kuzeyindeki El-Abyad kenti çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Sudan ordusuna bağlı askeri kaynaklar, HDK militanlarının Babanusa şehrini top ateşiyle hedef aldığını bildirdi. Söz konusu kaynaklar, Sudan ordusuna bağlı kuvvetlerin, Kuzey Kordofan eyaletindeki Umm Sumaa beldesi ve Batı Kordofan eyaletindeki El-Huy şehrinin batısında ilerlediğini kaydetti. Umm Sumaa, El-Ubeid kentinin yaklaşık 50 kilometre batısında stratejik bir alan olduğu biliniyor ve Kuzey Kordofan ile Batı Kordofan'ı bağlıyor. Yerel ve uluslararası kurumlara göre, HDK militanları, 26 Ekim'de Darfur'un en büyük kenti El Fâşir'in kontrolünü ele geçirmesi ve sivillere karşı katliamlar gerçekleştirmesinin ardından Kordofan bölgesine saldırılarını yoğunlaştırıyor.

İMKANLAR ÇOK KISITLI

Sudan Beyaz Nil Eyaleti İnsani Yardım Komisyonu Acil Durum Departmanı Müdürü Muaviye Muhammed, ordu ile HDK arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle son dönemde iki milyondan fazla sivilin daha mülteci konumuna düştüğüne dikkat çekti. Sudan'daki Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun (UNICEF) temsilcisi Sheldon Yet ise mevcut kaynakların çatışmadan kaçan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığını söyledi. Yet, krizin merkezi olan El Fâşir’den kaçanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli imkanların olmadığını belirterek "Destek alan çocuklar var ve onlara eğitim sağlamaya çalışıyoruz, ancak küçük bir yüzdeyi oluşturuyorlar, çünkü bunların yüzde 80’i okula gitmiyor ve aslında sahip olduğumuz şey krizle başa çıkmak için gereken kaynakların sadece yüzde 25’i" şeklinde konuştu. Sudan ordusu ile HDK arasında 15 Nisan 2023'te başlayan çatışmalar, kapsamlı bir iç savaşa dönüşürken 20 binden fazla sivil yaşamını yitirirken 13 milyon sivil ise mülteci konumuna düşmüştü.



