Dünya Combat-18e kapatma
AVRUPA

Combat-18’e kapatma

Almanya'da Combat 18 adlı Neonazi grubu İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklandı. Altı eyalette gruba yönelik operasyon düzenlendi. Almanya’nın altı eyaletinde polis Combat 18 adlı Neonazi grubuna yönelik operasyon düzenledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rheinland-Pfalz, Thüringen, Hessen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde düzenlenen operasyonlara yaklaşık 210 polis memuru katıldı. Operasyonlarda "silah yasasına konu olabilecek nesnelerin" ele geçirildiğini açıkladı ancak bu nesnelerin ne olduğu kamuoyuna bilgi verilmedi. İçişleri Bakanlığı Combat 18'in yasaklanmasına gerekçe olarak yaptığı açıklamada "Grup yaydığı etkiyle aşırı sağcılar arasında örnek olma rolü oynuyor ve şiddete hazır aşırı sağcılığın sembolü olarak övülüyor" denildi.

İNGİLTERE MERKEZLİ

  • Şiddet eğilimli aşırı sağcı örgütün, Almanya'da İngiltere merkezli "Blood and Honour" (Kan ve Onur) adlı Neonazi ağının silahlı kanadı olarak görülüyor. Blood and Honour Almanya'da 2000 yılında yasaklanmıştı. Combat 18 isminde yer alan 18, alfabedeki birinci ve sekizinci harfe gönderme. Alfabedeki birinci harf A, sekizinci harf ise H ve bunlar Nasyonal Sosyalizmin lideri diktatör Adolf Hitler'in isminin ilk harfleri. "Irk savaşı" yürüten grubun ambleminde ayrıca bir ejderha bulunuyor. Grubun üyeleri üzerinde C 18 yazan ceketler ve tişörtler giyiyor. Nazi grubun geçen yıl öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetiyle de ilişkili olduğu düşünülüyor.

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