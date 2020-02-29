Dünya Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 85 bini aştı
ASYA

Coronavirüste son durum: Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 85 bini aştı

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 85 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 85'i bini geçti. Salgında 2 bin 933 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam 2 bin 933 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 835, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 43, İtalya'da 21, Güney Kore'de 17, Japonya'da 11, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 79 bin 251, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 94 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 39 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Koronavirüs korkusu sağlık ocağı yaktırdı
OYNAT 00:32
Koronavirüs korkusu sağlık ocağı yaktırdı
İran'da öfkeli kalabalık, bir sağlık ocağına koronavirüs teşhisi konan hastaların getirildiği ve diğer hastalarla birlikte tutulduğu iddiası üzerine sağlık ocağını ateşe verdi.


Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

  • "Güney Kore 3 bin 150, Japonya 941, İtalya 888, İran 593, Singapur 98, Almanya 66, ABD 62, Fransa 57, Kuveyt 45, İspanya 44, Tayland 42, Bahreyn 38, Malezya 25, Avustralya 23, İngiltere 20, Birleşik Arap Emirlikleri 19, Vietnam 16, İsviçre 15, Kanada 14, İsveç 11, Irak 8, Avusturya 7, Umman 6, Rusya 5, İsrail 5, Hırvatistan 5, Yunanistan 4, Lübnan 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Pakistan 2, Finlandiya 2, Hollanda 2, Danimarka 2, Meksika 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Brezilya 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Norveç 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Belarus 1, Litvanya 1, Monako 1"

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