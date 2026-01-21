Costa: AB, her çeşit baskıya karşı kendini savunacaktır

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği’nin her çeşit baskıya karşı kendini savunacağını ve uluslararası kurallara dayanan düzeni ve uluslararası hukuku koruyacağını söyledi. Avrupa Parlamentosunda konuşan Costa, "Kendimizi, üyelerimizi, vatandaşlarımızı, şirketlerimizi her türlü baskıya karşı savunmaya hazırız. AB bunu yapacak güçlere ve araçlara sahiptir" dedi.