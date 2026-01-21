Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Costa: AB, her çeşit baskıya karşı kendini savunacaktır

Costa: AB, her çeşit baskıya karşı kendini savunacaktır

12:2221/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB’nin her çeşit baskıya karşı kendini savunacağını söyleyerek, "En güçlü olanın yasasının en zayıf olanın haklarının üzerinde üstün gelmesini kabul edemeyiz" dedi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği’nin her çeşit baskıya karşı kendini savunacağını ve uluslararası kurallara dayanan düzeni ve uluslararası hukuku koruyacağını söyledi. Avrupa Parlamentosunda konuşan Costa, "Kendimizi, üyelerimizi, vatandaşlarımızı, şirketlerimizi her türlü baskıya karşı savunmaya hazırız. AB bunu yapacak güçlere ve araçlara sahiptir" dedi.

"En güçlü olanın yasasının en zayıf olanın haklarının üzerinde üstün gelmesini kabul edemeyiz" diyen Costa, "Çünkü uluslararası hukuk isteğe bağlı değil ve ittifaklar sadece bir dizi işlemden ibaret olamaz" ifadelerini kullandı.


#Antonio Costa
#Avrupa Birliği
#(AB) Konsey Başkanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı: 2025 Adalet Bakanlığı sınavları sonuç sorgulama ekranı