AB ile 18 projede güçlü iş ortaklığı

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve toplam bütçesi 6 milyon avro olan “Türkiye- AB İş Dünyası Diyaloğu 2” Projesi’nin resmi tanıtım etkinliği dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Avrupa Odalar Birliği (Eurochambres) iş birliğiyle 2002’den beri sürdürülen oda-borsa projelerinin devamı niteliğindeki çalışma, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin eşleştirilmesiyle 18 ayrı uygulamayı kapsayacak.

Program, 2024-2027 yıllarında Türkiye ve 11 AB üyesi ülkeden oda ve borsaların katılımıyla yürütülecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, projelerin kapsamına dair şu bilgiyi verdi: "Uygulanacak çalışmalar; enerji verimliliği, sürdürülebilir büyüme, yeşil ve dijital dönüşüm, startup ekosisteminin geliştirilmesi, tarım, gıda, kırsal kalkınma, sürdürülebilir turizm ve AB müktesebatı gibi güncel ve stratejik alanlara odaklanacaktır." Hisarcıklıoğlu ayrıca, Gümrük Birliği'nin mevcut çerçevesinin bugünün ticaret ve yatırım ilişkilerine yanıt veremediğinin altını çizdi. Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği'ni modernize etmenin sadece ticaret meselesi olmadığını vurguladı.

Eurochambres Başkanı Vladimir Dlouhy da küresel ölçekte derin bir dönüşümün yaşandığı bir dönemde ortak girişimin önemine işaret etti. Dlouhy, "Komşu bölgelerle Avrupa değer zincirine derinden entegre olmuş kilit ekonomik ortaklarla güçlü, güvenilir bir ortaklık gerektirir. Türkiye'nin bu ortaklardan biri olduğu açıktır. Bu coğrafi yakınlık, mevcut dinamizm ve büyüklük nedeniyle, dürüst olmak gerekirse, belki de bu bağlamda en önemli ortaklardan biridir, hatta en derin ortak olabilir" diye konuştu.