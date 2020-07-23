Çözüm diplomaside: Türkiye Sisi'nin bölgeye asker göndermesi sonrasında harekete geçti

Libya’da Hafter’i destekleyerek kaybeden ülkeler bu kez darbeci Sisi üzerinden yeni planlamalara girişti.

Libya sorununun çözümünde siyasi çözümü önceleyen Türkiye, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı nezdinde çok yönlü diplomatik atak başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı hafta sonu ayrı ayrı ziyaret eden Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Akar’ın davetiyle üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Libya meşru hükümetinin uluslararası arenada muhataplığını pekiştiren bu toplantıda, Akdeniz’de kıyısı bulunan üç ülke bakanları nezdinde savunma ve güvenlik iş birliği konuları başta olmak üzere bölgesel istikrar ve barışa katkı kapsamında yapılabilecekler ele alındı.

DÜNYA Libya ordusu Sirte'ye sevkiyatını sürdürürken darbeci Hafter milisleri kendi aralarında birbirine girdi

AFRİKA ATAĞI

Bu süreçte Libya için çok boyutlu diplomasinin önemli bir ayağını ise Afrika ülkeleri oluşturuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Afrika ziyaretlerinde bulundu. Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi’ni ziyaret eden Çavuşoğlu’nun temaslarında Libya’da siyasi çözüme destek beklentisi öne çıktı.

Darbeci Sisi’nin Afrika’yı Türkiye’ye karşı kışkırtan algı operasyonlarına karşı da Türkiye’nin bölgede uluslararası hukuk nezdinde adım atan ve Libya’da bölücü ve menfaat odaklı projesi bulunmayan tek ülke olduğunun altı çizildi.