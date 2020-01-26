Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir’de Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya provokatörlerine: Beter, berbat, ahlaksızca...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar ile ilgili Erdoğan, 'Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar...' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar' açıklamasında bulundu.