Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayirde Şehitler Abidesini ziyaret etti
AFRİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir’de Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir’de Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir’de Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir’de Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir’de Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir’de Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir’de resmi karşılama töreninin ardından Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti. Erdoğan, Cezayir Milli Marşı’nın dinlenmesinin ardından anıta çelenk bırakıp dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik ediyor.

DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un davetine icabetle geldiği Cezayir’de Tebbun ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya provokatörlerine: Beter, berbat, ahlaksızca...
OYNAT 02:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya provokatörlerine: Beter, berbat, ahlaksızca...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar ile ilgili Erdoğan, 'Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar...' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar' açıklamasında bulundu.


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