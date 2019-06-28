Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump G-20 Zirvesi aile fotoğrafında yan yana

G-20 zirvesi için Japonya’nın Osaka kentinde bulunan Intex Osaka Fuar merkezine gelen dünya liderlerini Japonya Başbakanı Şizo Abe tek tek karşıladı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Liderler iki gün sürecek zirve öncesi aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yan yana gelirken, Trump'ın diğer yanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yer aldı. (G-20 zirvelerindeki aile fotoğrafında liderler alfabetik sıraya göre sıralanıyor.)

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Zirvesinde

Bu yıl 14. düzenlenen ve iki gün sürecek olan zirvede (28-29 Haziran), küresel ekonomi, ticaret ve yatırım, inovasyon, istihdam, kadınların güçlendirilmesi, çevre ve enerji konuları ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI, DÜNYA BANKASI BAŞKANI MALPASS'I KABUL ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti. INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

ERDOĞAN, PUTİN VE TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

Liderlerin ilk toplantısı, bugün çalışma yemeği olarak yapılacak. Zirvede Bugün iki ayrı başlıkta oturumlar olacak. İlki dijital ekonomi başlıklı oturum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu oturumda yer alacak.

İkinci oturum ise küresel ekonomi başlığı altında yapılacak ve Erdoğan burada bir konuşma yapacak. TSİ 12.00 civarında liderlerin kültürel etkinlikte buluşması bekleniyor.

REKLAM

Bu çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan günün sonunda ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesinde Suriyeli mülteciler konusunun konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSİ yarın (29 Haziran) sabah önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.