Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump G-20 Zirvesi aile fotoğrafında yan yana
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Zirvesinde aile fotoğrafında

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump G-20 Zirvesi aile fotoğrafında yan yana

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri Japonya’nın Osaka kentinde buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Trump ile görüşeceği G-20 Zirvesi için çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ile Trump yan yana yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
G-20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı
G-20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı

G-20 zirvesi için Japonya’nın Osaka kentinde bulunan Intex Osaka Fuar merkezine gelen dünya liderlerini Japonya Başbakanı Şizo Abe tek tek karşıladı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Liderler iki gün sürecek zirve öncesi aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yan yana gelirken, Trump'ın diğer yanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yer aldı. (G-20 zirvelerindeki aile fotoğrafında liderler alfabetik sıraya göre sıralanıyor.)

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Zirvesinde

Bu yıl 14. düzenlenen ve iki gün sürecek olan zirvede (28-29 Haziran), küresel ekonomi, ticaret ve yatırım, inovasyon, istihdam, kadınların güçlendirilmesi, çevre ve enerji konuları ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI, DÜNYA BANKASI BAŞKANI MALPASS'I KABUL ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti. INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

ERDOĞAN, PUTİN VE TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

Liderlerin ilk toplantısı, bugün çalışma yemeği olarak yapılacak. Zirvede Bugün iki ayrı başlıkta oturumlar olacak. İlki dijital ekonomi başlıklı oturum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu oturumda yer alacak.

İkinci oturum ise küresel ekonomi başlığı altında yapılacak ve Erdoğan burada bir konuşma yapacak. TSİ 12.00 civarında liderlerin kültürel etkinlikte buluşması bekleniyor.

REKLAM

Bu çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan günün sonunda ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesinde Suriyeli mülteciler konusunun konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSİ yarın (29 Haziran) sabah önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

G20 Liderler Zirvesi başladı
EKONOMİ
G20 Liderler Zirvesi başladı
İdlibde rejim mevzileri vuruldu

İdlib'de rejim mevzileri vuruldu
Atina roket ve füze menzilimizde

Atina roket ve füze menzilimizde

​Çipras'ın 'Ordumuz hazır' lafı Türkiye için 'boş' bir tehdit.
11i muvazzaf 3ü albay

11'i muvazzaf 3'ü albay

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon.
60'a yükseldi

60'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
İhracat yüzde 12 arttı

İhracat yüzde 12 arttı

​Mayıs ayına ilişkin dış ticaret rakamları açıklandı.
Eren’in adı göklerde

Eren’in adı göklerde

Eren Bülbül'ün anısı göklerde yaşayacak.
İstihdam müjdesi

İstihdam müjdesi

​Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alacak.
Dikkat çeken poz

Dikkat çeken poz

Erdoğan ile Trump G-20'de böyle poz verdi.

G-20'de<br>aile fotoğrafı

G-20'de
aile fotoğrafı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yan yana.
1 milyondan fazla

1 milyondan fazla

​Polis Diyarbakır'da 26 ayrı noktada ele geçirdi.
Karı-kocanın<br> makas dehşeti

Karı-kocanın
makas dehşeti

Yarışan karı-koca zincirleme kazaya neden oldu.
Trafikte son durum

Trafikte son durum

FSM'yi kullanacaklar dikkat 4 şerit kapalı.
Evlerinizi <br>terk edin çağrısı

Evlerinizi
terk edin çağrısı

​Tekirdağ'da gece yarısı korkutan patlama.
İdlib'de <br>TSK'ya saldırı

İdlib'de
TSK'ya saldırı

​Esed'in saldırısında 1 askerimiz şehit oldu.
İsrail'in Akdeniz'i <br>işgal planı

İsrail'in Akdeniz'i
işgal planı

Bahreyn'de Doğu Akdeniz de konuşuluyor.
İsyan ateşi <br>Bağdat'ta yakıldı

İsyan ateşi
Bağdat'ta yakıldı

Filistin ihanetine tepki gösteren Iraklılar, Bahreyn elçiliğini bastı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.