Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Saraybosna’da yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, ziyaret düzenlediği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, Saraybosna temasları kapsamında ilk olarak Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti.
Kabir ziyaretinin ardından cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii’nin bulunduğu Başçarşı’ya geldi.
Başçarşı’da büyük bir sevgi seli ile karşılaşan Erdoğan, kalabalıkta bulunan çocukları sevdi. Erdoğan daha sonra Cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii’ye geldi.
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Boşnak teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılama
Bosna Hersek'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir kalabalığın sevgi seliyle karşılaştı. Saraybosna ziyareti sırasında Boşnak bir teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevgiyle karşıladığı anlar kameraya yansıdı.
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Bosna Hersek'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sevgi seli ile karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna temasları kapsamında ilk olarak Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir ziyaretinin ardından Cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii'nin bulunduğu Başçarşı'ya geldi. Başçarşı'da büyük bir sevgi seli ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşla fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra Cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii'ye geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzetbegoviç'in kabrinde dua etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna-Hersek'te Kovaçi Şehitliği'nde bulunan merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek anıt mezara çelenk koydu.