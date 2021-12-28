Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hayatımızda çok fazla yargı varken çok az hikmet var Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'deki Müslüman örgütlerin çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'ncisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Mana, hikmet ve hürriyet üzerine değerlendirmelerde bulunan Kalın, pozitivizm ve fen bilimlerinin, kainattaki "manayı" göz ardı ettiğini belirterek insanın mananın peşindeki bir varlık olduğunu ve İslam'ın "hikmet" kavramı ile kainattaki manayı ortaya koyduğunu söyledi. Kalın ayrıca, "21'inci yüzyılda Müslüman bireyler ve Müslüman topluluklar olarak hikmetin manasını yeniden tesis etmeliyiz. Çünkü hayatımızda çok fazla yargı varken çok az hikmet var" tavsiyesinde bulundu.

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