Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hayatımızda çok fazla yargı varken çok az hikmet var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD'de düzenlenen MAS-ICNA Kongresi'nde katılımcılara hitap etti. Kalın, kongrede yaptığı konuşmada, mana, hikmet ve hürriyet üzerine değerlendirmelerde bulundu.
"İSLAM KAİNATTAKİ MANAYI ORTAYA KOYUYOR"
- Pozitivizm ve fen bilimlerinin, kainattaki "manayı" göz ardı ettiğini belirten Kalın, insanın mananın peşindeki bir varlık olduğunu ve İslam'ın "hikmet" kavramı ile kainattaki manayı ortaya koyduğunu söyledi.
"ÇOK FAZLA YARGI VARKEN ÇOK AZ HİKMET VAR"
Mana, hikmet ve amaç olmaksızın insanın kendi potansiyelini ortaya çıkaramayacağına dikkati çeken Kalın, katılımcılara "21'inci yüzyılda Müslüman bireyler ve Müslüman topluluklar olarak hikmetin manasını yeniden tesis etmeliyiz. Çünkü hayatımızda çok fazla yargı varken çok az hikmet var." tavsiyesinde bulundu.
"BİR ŞEYİ SEÇMEK DEĞİL DOĞRUYU SEÇMEK ÖNEMLİ"
- İnanç ile hürriyet kavramlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kalın, hürriyetin sadece bir şeyi seçme özgürlüğü olmadığını, doğruyu seçmenin önemli olduğunu, yine bunun da hikmet ve inanç ile anlamlı hale geldiğini kaydetti.