Daha çok Suriyeli evine dönecek

Suriye Geçici Hükümet Başkanlığına Cevad Ebu Hatab’ın yerine seçilen Abdurrahman Mustafa, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde istikrar sağlandı. Şimdi Geçici Hükümetle birlikte insanların dönüşü sağlanacak” dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) eski başkanı Mustafa, yeni dönemle ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye’nin terörden arındırdığı bölgelerde istikrarı sağlamak için çalışacaklarını söyleyen Mustafa, bunun için halkla iç içe olacaklarını belirtti. Mustafa, “Kurtarılmış bölgelere Geçici Hükümet olarak hizmet götüreceğiz. Türkiye’nin de desteğiyle bölgeyi kalkındıracağız” diye konuştu.

Abdurrahman Mustafa

350 BİN İNSANIMIZ DÖNDÜ

Mustafa şunları anlattı: “İki ay önce Çobanbey’de Suriye Ulusal Koalisyonu’nun merkezini açtık. Halk ile daha yakın çalışmak ve istikrarı sağlamak için bu adımları atıyoruz. Attığımız bu adımların yansımalarını da gördük. 350 bin insanımız ülkelerine geri döndü. Kalkınma olduğunda, iş fırsatı sağlandığında daha çok insanımız dönecektir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde istikrar sağlandı. Şimdi Geçici Hükümet’le birlikte insanların dönüşü sağlanacak.”

ÖRNEK OLACAĞIZ

“Ulusal ordumuzu güçlendirerek oradaki asayişi, istikrarı daha iyi sağlayarak örnek olmasını sağlayacağız. Batılı ülkeler, terör örgütünün bulunduğu Fırat’ın doğusunu örnek gösteriyorlar. Bizim de kendi kurtarılmış bölgelerimizi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerini, İdlib ve Fırat’ın doğusunu Suriye’nin meşru temsilcileri olarak yönetmemiz gerekiyor.”

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ATEŞKES SAĞLANSIN

“Esed rejimi, baştan beri kendi halkını katleden bir canidir. Buna da İran, Rusya desetek veriyor. Özgür Suriye Ordusu saldırganları amaçlarına ulaştırmadı. Türkiye gözlem noktalarını kurdu ve destek sağladı. Biz ateşkesin sağlanması siyasi sürecin işlemesini talep ediyoruz.”

Siyasi sözümüz daha güçlü

Abdurrahman Mustafa şunları söyledi: “Geçici Hükümet’te muhalefet başarılı olamadı malesef. SDMK’da bazı eksikliklerimiz vardı. Bugün 120 ülkeden tanınan Suriyelileri temsil eden tek muhalefet güçtür. Ama halktan uzak olduğun zaman eksik kalıyorsun. O meşrutiyeti halktan almak lazım. Bugün geçici hükümette SMDK’ya bağlı hükümettir. Bu şekilde aktif olarak oradaki insanlarımıza hizmet için çalışacağız. Muhalefeti güçlendireceğiz. Ve müzakere heyetinin masada siyasi sözümüz daha güçlü olacak. Halk arkanda olduğunda yansıması siyasete de geçer. Bu işe aday olmamın sebebi de budur. Bölgeyi iyi tanıyorum, oradaki insanlarla ilişkilerimizi iyi tutuyoruz.”