Danimarka 4 asırlık mektup dağıtımı geleneğine son veriyor

Danimarka ve İsveç’te faaliyet gösteren posta hizmetleri kurumu PostNord, artan dijitalleşme nedeniyle 4 asırlık mektup dağıtımı geleneğine son vererek, Danimarka'da mektup alımlarını ve posta pulu satışlarını sona erdireceğini ifade etti.
İskandinav ülkeleri Danimarka ve İsveç’te faaliyet gösteren posta hizmetleri kurumu PostNord, 2025 yılı sonunda Danimarka’daki son mektubunu teslim edeceğini ve 2026’dan itibaren iş faaliyetlerini kargo taşımacılığına odaklayacağını duyurmuştu.
2009 yılında İsveç ve Danimarka’nın ulusal posta hizmetleri kurumlarının birleşmesiyle kurulan PostNord, mart ayında yayınladığı açıklamayla mektup taşımacılığına son verilmesiyle birlikte bin 500 kişinin işten çıkarılacağını ve bin 500 kırmızı posta kutusunun kaldırılacağını duyurmuştu.
"Mektup pazarı artık karlı değil"
PostNord’un mektup dağıtım işini Dao devralacak
Yıllardır mali sıkıntılarla mücadele eden ve geçen yıl zarar açıklayan PostNord’un dağıtıma son vermesinin ardından Danimarkalılar mektuplarını Dao isimli özel şirket üzerinden göndermeye devam edebilecek. Bu çerçevede şirket, yaklaşık 30 milyon olan yıllık teslimat hacmini önümüzdeki yıldan itibaren 80 milyona çıkarmak için çalışma yürütecek.
Diğer yandan, Dao’nun da mektup dağıtım hizmetine son vermesi halinde Danimarka hükümeti, ülkede yasaların mektup gönderme olanağının bulunmasını gerektirdiği için Dao yerine başka bir operatör atamakla yükümlü olacak.
Yüzde 40’ı Danimarka’ya, yüzde 60’ı İsveç’a ait olan PostNord, Danimarka’da son vereceği mektup dağıtım hizmetlerine, İsveç’te devam edecek.
Danimarka’da posta hizmetleri kurumu, 1624 senesinden bu yana mektup dağıtımı gerçekleştiriyordu. Danimarka’da mektup kullanımı, son 25 yıl içinde keskin bir düşüş ile yüzde 90’ın üzerinde azalma gösterdi. Mektup sayıları, asrın başında 1,4 milyar seviyesindeyken, geçtiğimiz yıl 110 milyon seviyesine geriledi.