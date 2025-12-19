Yeni Şafak
AB'den Rusya bağlantılı siber saldırılar sonrası Danimarka'ya destek

20:2819/12/2025, Cuma
AA
AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anitta Hipper
AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anitta Hipper, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Rusya bağlantılı hacker grupları tarafından gerçekleştirilebilmiş olan saldırı sonrası Danimarka'ya desteklerini duyurdu. Hipper, "AB, Rusya'nın kritik altyapıyı ve seçimleri hedefleyerek devam eden kötü niyetli siber faaliyetleri karşısında Danimarka ile tam dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya tarafından siber saldırıya uğradığını açıklayan Danimarka ile dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anitta Hipper, X platformundan yaptığı açıklamada,
"AB, Rusya'nın kritik altyapıyı ve seçimleri hedefleyerek devam eden kötü niyetli siber faaliyetleri karşısında Danimarka ile tam dayanışma içindedir"
ifadelerini kullandı.

Hipper, Rusya'yı sorumlu tutacaklarını vurguladı.

Danimarka dün 2024 ve 2025 yıllarında bir su altyapı şirketi ile yerel seçimlere ait internet sitelerine yönelik siber saldırıların Rusya bağlantılı hacker grupları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini açıklamıştı. Yetkililer, bu saldırıların kritik altyapıyı ve demokratik süreçleri hedef alan daha geniş kapsamlı bir
"hibrit tehdit"
yaklaşımının parçası olduğunu belirtmişti.


