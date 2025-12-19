Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Zelenski'nin ziyareti Rusya için kötü haber

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiyle Varşova'da bir araya gelmelerinin ardından basın toplantısı düzelendi. Nawrocki, düzenlenen basın toplantısında, Zelenski'nin Varşova ziyaretini, "Varşova için, Kiev için iyi bir haber, tüm bölge için iyi bir haber ve Moskova ile Rusya Federasyonu için kötü bir haber." olarak nitelendirdi.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Varşova ziyaretinin Rusya için kötü haber olduğunu söyledi.
Polonya'nın PAP haber ajansına göre Nawrocki, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile başkent Varşova’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi.
Liderler, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Rusya’nın uluslararası düzeni bozduğunu ve uzun yıllardır siyasi sistemlerin istikrarsızlaştırılmasına etki ettiğini savunan Nawrocki, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi yönündeki çabaları desteklediklerini vurguladı.
Nawrocki, ülkesinin diğer Avrupa ülkeleri gibi hibrit saldırıların hedefi olduğunu, buna dron saldırıları ve altyapıya yönelik saldırıların da dahil olduğunu anlattı.
Tam ölçekli işgalin başlamasından sonra Polonyalıların Ukrayna’ya yönelik çabalarının ve çok boyutlu yardımının yeterince takdir edilmediği ve anlaşılmadığı izleniminde olduğunu dile getiren Nawrocki, Ukrayna’nın bu eğilimi durdurabilecek araçlara sahip olduğunu vurguladı.
"Rusya, Ukrayna ile Polonya arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlıyor"
Zelenski de Nawrocki ile görüşmesinin olumlu geçtiğini ve Varşova ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açmasını umduğunu dile getirdi.
Polonya’ya dronlara karşı korunma konusunda danışmanlık sunmaya hazır olduklarını belirten Zelenski, işbirliği kapsamında başka neler yapılabileceğini yerinde görmesi için Nawrocki’yi ülkesine davet ettiğini vurguladı.
Zelenski, Ukrayna’nın, Rusya’ya ait Oreşnik balistik füze sistemlerinin Belarus’ta nereye konuşlandırıldığını bildiğini ve bu bilgiyi ortaklarıyla paylaştığını sözlerine ekledi.