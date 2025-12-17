Yeni Şafak
Ukraynalı lider Zelenski: Moskova 2026'ya 'savaş yılı' olarak hazırlanıyor

22:0217/12/2025, Çarşamba
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medyadan paylaştığı mesajda Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Andrey Belousov'un yaptığı konuşmaya değindi. Zelenski, Moskova'nın 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlandıklarını savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını ifade ederek,
"Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık."
dedi.

Zelenski, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Andrey Belousov'un Moskova'da düzenlenen Savunma Bakanlığı yetkilileri genişletilmiş toplantısında savaşla ilgili yaptıkları konuşmalara da değinen Zelenski, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmeye hazırlandığını savundu.


"ABD'nin tepki vermesi önemli"

Zelenski,
"Bugün, Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık. Bunlar sadece bizim için değil, müttefiklerimiz için de bir sinyaldir. Müttefiklerimizin bunu görmesi ve özellikle de Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini sık sık dile getiren ABD'deki ortaklarımızın buna tepki vermesi önemlidir."
ifadelerini kullandı.
Savaşı bitirmek için barış planı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Zelenski,
"Temsilcilerimizin, barış ve güvenliğin sağlanması için atılabilecek adımlarla ilgili bu hafta ABD heyetiyle görüşmelere devam etmesini bekliyoruz."
diye konuştu.


#Rusya-Ukrayna savaşı
#Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
#Barış
