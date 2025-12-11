Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya 287 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdi

Rusya 287 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdi

10:2911/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Rusya: Moskova dahil çeşitli bölgelerde 287 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdik
Rusya: Moskova dahil çeşitli bölgelerde 287 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 287 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar 287 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 40'ının Moskova üzerinde, diğerlerinin de Bryansk, Kaluga, Tula, Novgorod, Yaroslavl, Lipetsk, Smolensk, Kursk, Oryol, Voronej ve Ryazan bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını bildirdi.Diğer yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Başkent Moskova'daki havalimanlarında yaklaşık 400 uçuşun ertelendiği ve iptal edildiği belirtildi.




#İHA
#Rusya
#saldırı
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ SON GELİŞMELER 11 ARALIK 2025: Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, TBMM'den Geçti Mi?