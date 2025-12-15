Ukrayna Rusya’ya ait denizaltıyı vurdu

"Varshavyanka sınıfı bir denizaltının maliyeti yaklaşık 400 milyon dolar. Mevcut uluslararası yaptırımlar göz önüne alındığında, benzer bir denizaltının inşası şu anda 500 milyon dolara mal olabilir. Bu sınıf denizaltılar, gövdelerinin sesi emme ve sonar tarafından büyük ölçüde tespit edilememe özelliği nedeniyle ’Kara Delik’ olarak da bilinir"