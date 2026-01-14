Danimarka Grönland'daki askeri varlığını artıracağını belirtti

Danimarka Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemlerinin ardından açıklama yaptı. Bakanlık, NATO'nun Grönland'da tatbikat faaliyetlerini artırma kararının ardından Danimarka'nın da bölgede askeri varlığın artıracağı ifade edildi.
Danimarka Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerini sürdürmesi üzerine Ada'daki askeri varlığını artırma kararı aldığını duyurdu.
Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin tatbikat faaliyetleri kapsamında birliklerini Grönland'a konuşlandıracağı aktarılan açıklamada, bunun ileriki dönemde NATO müttefikleri de dahil Ada'daki uçak, gemi ve asker sayısında artışa neden olacağı kaydedildi.
Trump'ın Grönland söylemleri
ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü.
Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.