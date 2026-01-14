Von der Leyen'den 'Grönland NATO'nun parçası' uyarısı

, "Elbette, Arktik'in güvenliği, hiç şüphesiz AB'nin de meselesidir ve yıllardır Grönland ile ilişkilerimize yatırım yapıyoruz. Geçen yıl, tüm bunlar olmadan önce, (başkent) Nuuk'ta ofis açmak için oradaydım. Böylece Grönlandlılarla sürekli bir iletişim kanalımız var. Bir yatırım programımız var. Geçen yıldan beri etkileşimimizi artırdık, çalışmalarımızı hızlandırdık. Dolayısıyla AB ile Grönlandlılar arasında güçlü, iyi ve mevcut bir ilişki var"