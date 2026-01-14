Von der Leyen'den 'Grönland NATO'nun parçası' uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland'ın NATO'nun parçası olduğuna vurgu yaparak Brüksel ile başkent Nuuk arasında güçlü ilişkiler olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Grönland'ın NATO'nun parçası olduğuna dikkati çeken von der Leyen, NATO'nun temel prensibinin kolektif güvenlik olduğuna vurgu yaptı.
"Arktik'in güvenliği, hiç şüphesiz AB'nin de meselesi"
Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları
Trump, göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savundu.
Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı, Danimarkalı yetkililer ile AB yönetiminin tepkisini çekmişti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dün yaptığı açıklamada, meseleyi Arktik güvenliği olarak ele aldıklarını ve müttefiklerin bölgenin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüştüklerini söylemişti.
Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.