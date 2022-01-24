Dünya DEAŞ yine sahnede ABD tank sevk etti
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DEAŞ yine sahnede: ABD tank sevk etti

Haseke’de hapishaneden firar eden DEAŞ’lı teröristler ile YPG/PKK’lı teröristler arasındaki çatışmalar üç gündür aralıksız sürüyor. Ölü sayısı 123’e ulaştı. DEAŞ’lılar ise 800 kadar üyelerinin firar ettiğini ve 200 PKK’lıyı öldürdüklerini öne sürüyor. PKK’lı elebaşları Levi Abdurrahman Hüseyin ve Muhammed Hacer’in de öldürülen kişiler arasında olduğu belirtiliyor. ABD güçleri, bölgeye onlarca asker ve 7 tank sevk etti.

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Hatice Saka Yeni Şafak
​DEAŞ yine sahnede: ABD tank sevk etti
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Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK işgalindeki Haseke’de terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki çatışmalar 3 gündür devam ediyor. Resmi kaynaklar, hapishaneden firar eden DEAŞ’lılarla PKK’lılar arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 123’e ulaştığını kaydetti. DEAŞ kaynakları ise YPG/PKK’lı 200 teröristi öldürdüklerini iddia etti. PKK/YPG’nin bölgedeki elebaşları Levi Abdurrahman Hüseyin ile Muhammed Hacer çatışmalarda öldürüldü. Hapishanenin birçok bölümünü kontrol altında tutan DEAŞ sosyal medyada paylaştıkları bir görüntüde, çok sayıda üyelerinin kaçtığını ve ellerinde rehineler olduğunu duyurdu.

ABD HEMEN DEVREYE GİRDİ

  • Köşeye sıkışan PKK’lı teröristlerin DEAŞ’la uzlaşmanın yollarını aradığı öne sürülüyor. Yerel kaynaklar ağır kayıplar veren PKK’nın şehirde hoparlörle müzakere çağrısı yaptığı bilgisini verdi. PKK/YPG Ayn İsa’daki militanlarını Haseke’ye yönlendirirken, ABD güçleri de bölgeye 7 tank ve yüzlerce asker sevk etti. İçinde sağlık personeli ve askerlerin bulunduğu ABD’ye ait 3 kargo uçağı Haseke’nin kuzeydoğusunda Rumeylan askeri havaalanına iniş yaptı. ABD savaş uçakları hapishane çevresinde hava saldırıları düzenlerken; uluslararası koalisyona ait uçaklar da hapishaneden kaçan DEAŞ’lıların yerlerini bildirmeleri için Haseke halkına havadan broşürler atıyor.

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İşte Haseke halkına havadan atılan o broşürler.
İşte Haseke halkına havadan atılan o broşürler.

“PKK’NIN YANINDAYIZ” AÇIKLAMASI

ABD, PKK terör örgütüne verdiği desteği yineledi. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price adına yapılan yazılı açıklamada, “Haseke’deki DEAŞ saldırısını kınıyor, SDG’yi verdiği hızlı tepki için kutluyoruz” denildi. Açıklamada, “Bu saldırı, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon’un onları güvenli bir şekilde tutması, cezaevlerinin güvenliğini güçlendirmesinin önemini ve tam olarak finanse edilmesi gerektiğini göstermektedir. DEAŞ’a karşı bölgedeki ortaklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. ABD olarak, Koalisyon ve yerel ortaklarımızla çalışarak DEAŞ’ın kalıcı yenilgisi için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Çatışmalar sivilleri vurdu

  • Firar eden DEAŞ’lılar, Guveyran Mahallesi’ndeki hapishanenin yanı sıra Esed rejimine bağlı Fırat Üniversitesine ait İktisat Fakültesi ve Teknik Enstitüsü binalarını ele geçirdi. Bölgeye çok sayıda terörist sevk eden PKK hapishaneyi kuşattı. Koalisyon güçlerine ait helikopterler mahallede DEAŞ’lıları hedef alırken, PKK da topçu atışlarıyla mahalleyi bombaladı. Bölgede yaşananlardan yine siviller mağdur oldu. Çatışmaların yaşandığı mahallede yüzlerce sivil evlerini terk etti.

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