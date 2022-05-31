DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü devam ediyor.

Kuveyt'in en büyük çadır çarşısı alevlere teslim oldu

Kuveyt'in başkentindeki en büyük çadır çarşısında yangın çıktığı bildirildi. Birçok çadır ve plastik maddenin bulunduğu iş yerlerine sıçrayan yangına 5 itfaiye ekibinin müdahale ettiği, yangın sonucu 4 bin metrekarelik alanın yandığı belirtildi.