Dehşet dolu kaza: Gana'da 16 kişi hayatını kaybetti

Gana'nın Central vilayetinde otobüs ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Central vilayetine bağlı Gomoa Okyereko bölgesinde, başkent Akra ile Cape Coast arasındaki kara yolunda otobüs ve tanker çarpıştı.