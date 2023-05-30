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Dünya

Dehşet dolu kaza: Gana'da 16 kişi hayatını kaybetti

Gana'nın Central vilayetinde otobüs ile akaryakıt tankerinin çarpışması 16 kişinin hayatına sebep oldu.

14:08 . 30/05/2023 Salı
AA
Gana'da otobüs kazasında 16 kişi yaşamını yitirdi.

Gana'da otobüs kazasında 16 kişi yaşamını yitirdi.

Gana'nın Central vilayetinde otobüs ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Central vilayetine bağlı Gomoa Okyereko bölgesinde, başkent Akra ile Cape Coast arasındaki kara yolunda otobüs ve tanker çarpıştı.


Kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Otobüsün Gana'nın başkenti Akra'ya gitmek üzere Liberya'dan yola çıktığı öğrenildi



#Gana
#kaza
#Central vilayeti
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