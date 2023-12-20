Depremden daha şiddetli yıkım: İşgalci İsrail Gazze'de saatte 30 binayı yerle bir etti

Açıklamada, İsrail'in 74 gündür saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde en az 8 bini çocuk, 6 bin 200 kadın olmak üzere 19 bin 667 kişiyi öldürdüğü, 52 bin 586 kişiyi de yaraladığı belirtildi.





İsrail'in saldırılarında 52 bin 600 konutun tamamen yıkıldığı bildirilen açıklamada, toplamda 254 bin konutun zarar gördüğü kaydedildi. Saldırılarda yıkılan binaların enkazında yaklaşık 7 bin kişinin kaybolduğu, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de 23 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, İsrail'in 140 sağlık kuruluşunu hedef alarak zarar verdiği ve 102 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.





İsrail'in Gazze'de 126 hükümet tesisi, 90 okul ve üniversiteyi hedef alarak tamamen yıktığı, toplamda 282 okul ve üniversiteye de zarar verdiği aktarıldı.





Açıklamada, İsrail'in ibadethaneleri hedef alması sonucu, 3 kilise ile 112 caminin yıkıldığı, 200 caminin de zarar gördüğü belirtildi.





İsrail ordusunun Gazze'de 99 sağlık çalışanı ile 8 gazeteciyi alıkoyduğuna vurgu yapıldı.





Açıklamada, İsrail ordusunun 310 sağlık çalışanı, 35 sivil savunma görevlisi ve 97 gazeteciyi öldürdüğü kaydedildi.





Gazze'de İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilenlerin sayısının 1,8 milyonu aştığına vurgu yapılan açıklamada, yerinden edilen kişilerin sığındığı kalabalık merkezlerde, hijyen, ilaç ve gıda eksikliği nedeniyle 355 bin bulaşıcı hastalık vakasının tespit edildiği ifade edildi.









İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası





İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.





Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.





Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.



