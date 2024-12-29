Devrilen Esed rejimini bahane eden İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 11 ölü

İsrail'in Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail, son saldırısıyla başkent Şam'ı hedef aldı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in başkentin kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına düzenlediği hava saldırısı sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda, Esed rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığını aktarıldı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusuna düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İsrail, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Gözlemevi, saldırıda Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığını aktardı.