Deyrizor, PKK’nın uyuşturucu merkezi

Sınır ötesinde terör yuvalarını yerle bir eden Türkiye, ABD merkezli uyuşturucu ve kaçakçılık ağını da dağıttı. Kirli trafik Fırat’ın doğusuna kaydı. Ortadoğu Strateji Uzmanı Abdullah Manaz, “Uyuşturucu koridoru Deyrizor üzerinden geçiyor. Esed rejimine yakın Rami Mahluf ailesi, PKK ile işbirliği içinde. Pentagon da bundan habersiz değil” dedi.

Strateji Uzmanı Abdullah Manaz, Orta Doğu’nun uyuşturucu ve kaçakçılık trafiğini ortaya koyan “PKK-PYD Suriye Uyuşturucu ve Kaçakçılık Ağı” başlıklı bir makale kaleme aldı. Amerikan ordusunda çalışan ve Orta Doğu’da görev yapan eski askerlerin kurduğu internet haber sitesi veteranstoday.com internet sitesinde de manşetten yayınlanan makalede Manaz, Fırat’ın doğusunda ABD korumasında gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık ağını gözler önüne serdi. Manaz, geçmişte Asya’dan Afrika ve Avrupa’ya uzanan uyuşturucu kaçakçılığının en önemli merkezi olan Suriye’nin şimdi tekrar aynı özelliğini geri kazandığını vurguladı.

TÜRKİYE ENGELLEDİ

Arap Baharı sonrasında Suriye koridorunda bazı değişiklikler olduğunu, özellikle Türkiye’nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonları sonrasında kuzey Suriye uyuşturucu ve kaçakçılık koridorunun tamamen kapandığını vurgulayan Manaz, bugün ise bu koridorun Pentagon korumasındaki Fırat’ın doğusundan başlayarak Suriye güneyine kaydığını vurguladı.

Manaz, “Eski kaçakçılık ve uyuşturucu koridoru Deyrizor üzerinden yapılmaya başlandı. Daha önce Esad rejimine yakın olan Rami Mahluf ailesi şimdilerde PKK’lılarla işbirliği içinde. Bu aileden Zekeriya, Yahya, Nasr ve Bassam Abdullah el-Muaz kardeşler uyuşturucu mafyası oluşturmuş” dedi.

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ABD GÖZETİMİNDE

Mafyanın kontrol ettiği kaçakçılık ağının, sadece uyuşturucu ile sınırlı olmadığını, petrol ve tarihi eserlerin de bu koridordan kaçırıldığını vurgulayan Abdullah Manaz, şunları söyledi:

“Bölgedeki zengin kaçakçılık ve uyuşturucu gelirleri PKK’lı elebaşlarını zengin etmeye başladı. PKK/PYD ile işbirliği içinde çalışan kaçakçılık ve uyuşturucu mafyası aynı zamanda, bölgesel ve yerel meclisler içerisinde de önemli görevlere ve imtiyazlara sahip. PKK/PYD kontrolündeki kentlerde uyuşturucu hap imali için laboratuvarlar kurulduğu da gelen haberler arasında. Pentagon, işgal altındaki Fırat’ın doğusunda gelişen bu uyuşturucu ve kaçakçılık ağından bir şekilde haberdar olmalı.”

İşte yeni güzergah

Suriye’deki uyuşturucu ve kaçakçılık trafiğinin Türkiye’nin müdahalesi sonucu Fırat’ın doğusunda işlediğini anlatan Abdullah Manaz, yeni güzergaha dair şu bilgiyi verdi: “Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin üzerinden giden, bir süre İdlib’in güneyinden dolanan bu trafik şimdilerde daha güneyden ilerliyor. Lazkiye ve Tartus limanlarından çıkıyor, Rum kesimi üzerinden Yunanistan’a, oradan İtalya’ya ulaşıyor. Hatta Suriye ve İsrail üzerinden Afrika’ya kadar gidiyor.”