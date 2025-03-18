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Dışişleri Bakanı İsrail'i suçlayan İngiltere'den geri adım

Dışişleri Bakanı İsrail'i suçlayan İngiltere'den geri adım

20:0718/03/2025, Salı
AA
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İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail'i ilk kez uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail'i ilk kez uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen İsrail'i uluslararası hukuku ihlalle suçlamıştı. İngiltere Başbakanlık Ofisi ise Lammy'nin açıklamalarının ardından geri adım attı. Yapılan açıklamada hükümetin uluslararası bir mahkeme olmadığı, söz konusu yargıya varmanın mahkemelerin işi olduğu kaydedildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, İsrail'i ilk kez uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan
Dışişleri Bakanı David Lammy
'nin açıklamalarının ardından, "Hükümet, uluslararası bir mahkeme değildir, bu yargıya varmak mahkemelerin işidir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen İsrail'i uluslararası hukuku ihlalle suçlayan Lammy'nin ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

İsrail'in tepkisinden mi korktular?

Sözcü ilk kez İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan Lammy'nin ifadelerine karşı, "Hükümet uluslararası bir mahkeme değildir. Bu yargıya varmak mahkemelerin işidir." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'e uluslararası hukuktan kaynaklı sorumluluklarına uyma çağrısı yapmayı sürdüreceklerini kaydeden Sözcü, "İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin uluslararası insancıl hukuku ihlal riski taşıdığına ilişkin düşüncemiz değişmedi." ifadelerini kullandı.

"İsrail uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor"

Parlamentoda dün milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Lammy, İsrail'in Gazze'ye yardımların girişini engellemesiyle ilgili soruya "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in kendi güvenliğini sağlaması hakkıdır ama Gazze'ye son yardım 15 gün önce girdi. Yardımların eksikliği kabul edilemez." yanıtını vermişti.

Lammy, aynı konudaki başka bir soruya verdiği yanıtında ise "İsrail uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor." demişti.



#İngiltere
#İngiltere Parlamentosu
#İngiltere Dışişleri Bakanı
#David Lammy

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